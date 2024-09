Peccioli | il 10 ' Memorial Ruggero Nocchi' si chiude con una donazione da 3mila euro

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un assegno da 3.116, per continuare a contribuire alla campagna di raccolta fondi per l'acquisto di due macchinari antialopecizzanti per le Oncologie di Pontedera e Volterra, è stato consegnato al Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Vice Presidente