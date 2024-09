Peaky Blinders | Tim Roth si aggiunge al cast del film

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il veterano di Hollywood Timsi è aggiunto alin costruzione di, ilche chiuderà l’iconica serie tv. Ilnasce da un’idea di Steven Knight, il creatore della serie tv omonima, per dare una conclusione epica ad uno degli show televisivi più seguiti e premiati della storia hollywoodiana. La serie tvsi è chiusa con la sesta stagione, andata in onda dal 27 febbraio 2024. Per quanto riguarda, invece, iling, Netflix sta mettendo su un grande gruppo di attori di qualità, l’ultimo dei quali è stato per l’appunto Tim. La notizia dell’ingaggio è stata confermata da Deadline. Il ruolo cheavrà nelè al momento tenuto in gran segreto, così come quelli che sono stati affidati a Rebecca Ferguson e Barry Keoghan (qui la notizia del suo ingaggio).