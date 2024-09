Parte il Festival dell' Architettura di Roma | Un percorso annuale che porta il nostro lavoro nei quartieri

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oggi 26 settembre prende il via la sesta edizione di FAR, ildi, promosso e organizzato dall'ordine degli architetti die provincia. L'evento, previsto fino al 6 ottobre, si svolgerà tra la Casa’ in Piazza Manfredo Fanti, 47 e i municipi VIII