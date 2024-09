Parma Cagliari le ULTIME sul difensore rossoblù Mina | NON PREOCCUPANO le sue condizioni I dettagli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 settembre 2024), lesul: NONle sue. ISi avvicina la sesta giornata di Serie A e la trasferta delcontro il. Tra gli assenti nella sfida contro la Cremonese c’era Yerry, ma la sua presenza per la gara contro i ducali non sembra essere in dubbio. Ieri ilsi è allenato