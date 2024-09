Parifica del rendiconto regionale Acquaroli | Il giudizio è positivo siamo soddisfatti

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) ANCONA – «La Corte dei Conti gioca un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni utili nella sua attività di controllo per ottimizzare l'efficienza amministrativa che ci impegniamo come sempre a seguire per migliorare le nostre azioni accogliendo, con massima attenzione, le raccomandazioni della