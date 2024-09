Nuovi test IT-Alert dopo il Trentino il messaggio arriverà in altre quattro regioni | dove e quando suonerà

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sno ripresi idi It-, il sistema di allarme pubblico che dovrebbe scattare in caso di emergenze.quello di oggi nella provincia di Trento, per incidente nucleare, la Protezione Civile prevede altriin diversefino al 7 ottobre: Emilia Romagna, Piemonte, Valle D'Aosta, di nuovo provincia autonoma di Trento e Basilicata.