Nuova avventura per Pjanic | firma con il Cska Mosca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Pronto per unacon lo stesso amore per il gioco! Eccitato di unirmi alla miasquadra“. Ha annunciato così sui social Miralemil suo passaggio al. Il centrocampista ex Lione, Roma, Juventus e Barcellona hato con la formazione russa un contratto di un anno più l’opzione per un’ulteriore stagione. Il giocatore bosniaco indosserà la maglia numero 15.percon ilSportFace.