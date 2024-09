Notte europea della ricerca allo Spallanzani Matranga | Scienza e cittadini più vicini

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Ladeitori "è un evento molto importante per un istituto dicome lo. È importante perché si pone l'obiettivo di avvicinare il mondoai. Per fargli capire che cosa fa la, che cosa fa lae come lae L'articolo: “più” proviene da Webmagazine24.