Nomine Rai | Frangi Natale Marano e Di Majo eletti nel cda E il campo largo si spacca

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo l’elezione di Federicae Robertoalla Camera, il Senato ha eletto Antonioe Alessandro Diquali componenti del cda della Rai. L’ha annunciato il presidente Ignazio La Russa in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per, in quota Lega, hanno votato 97 deputati, mentre i voti per Di, indicato dal Movimento 5 stelle e sostenuto anche da Alleanza verdi sinistra, sono stati 27. Le schede bianche sono state due e le schede nulle quattro.di nuovoto, con Partito democratico, Italia viva e Azione che non hanno partecipato al voto come già fatto a Montecitorio. Terminata dunque l’elezione dei quattro componenti del cda Rai che spettano ai due rami del Parlamento. Degli altri tre, due sono designati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Economia e uno dall’assemblea dei dipendenti dell’azienda.