Nocera Inferiore maltratta e minaccia la madre | 19enne arrestato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella serata del 24 settembre, a(SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto territoriale hannoundel luogo per “estorsione ementi in famiglia” fatti reato commessi nei riguardi dellata anche in presenza dei Carabinieri (i quali erano stati allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112). L’è stato tradotto presso il carcere di Salerno in attesa del giudizio di convalida. Segui ZON.IT su Google News.