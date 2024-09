NM Live – Conte è già entrato nella testa dei calciatori Buongiorno sarà un pilastro del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

NM– Petrazzuolo: "totalmente rivoluzionato con il Palermo, mi aspetto molto da Rafa Marin e da chi ha giocato meno"– Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: "Stando alle ultime indiscrezione, dovrebbero essere confermati dal primo minuto solo Caprile e Lobotka. Ildovrebbe giocare con il 4-2-3-1. La difesarivoluzionata totalmente con Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo Gilmour con Lobotka.