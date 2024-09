New York il sindaco Eric Adams è stato incriminato | Sono innocente

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi New, ènell’ambito di un’inchiesta federale, diventando il primoin carica nella storia della città a subire questo destino. Sebbene le accuse non siano ancora state rese pubbliche alla cittadinanza,ha dichiarato la propria innocenza e ha promesso di combattere con determinazione. La notizia di New, il: “” L'Identità.