Nesta | Con questa vittoria rompiamo una MALEDIZIONE classifica? NON LA GUARDO ecco perchè

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le parole di Alessandro, tecnico del Monza, in conferenza stampa dopo laottenuta dai brianzoli contro il Brescia Alessandroha parlato in conferenza stampa dopo ladel Monza in Coppa Italia contro il Brescia. Di seguito le sue parole.– «Quando si vince l’entusiasmo sale, sono molto soddisfatto del primo