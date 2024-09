Neonati sepolti oggi l' interrogatorio di garanzia di Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Parma,26 settembre 2024 – È un giorno cruciale perla 21enne di Traversetolo comparirà davanti al pm per l’di. Sarà l’occasione per raccogliere ulteriori dettagli utili alle indagini sui duenel giardino della villetta di Vignale: cosa che tutti si aspettano, anche se la ragazza potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.non è in carcere: ecco perchéè accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere per il suo secondogenito – il primo bimbo ad essere trovato dal cane nella villetta di famiglia – e di soppressione di cadavere per il primogenito, l’ultimo ad essere scoperto dagli inquirenti durante le indagini.