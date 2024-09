Nei b&b della città | Calo importante nell' ultimo anno lavoravamo di più con il Covid E se la prendono con Franco

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il tema turismo e Giubileo 2025 imperversa sulla scena politica viterbese. Le parole dell'assessore Silvioin merito alla progettualità in vista dell'santo hcreato molto dibattito. E se a palazzo dei Priori si continua a discutere, per capire come sta andando il trend turistico e