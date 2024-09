Nasce la Ludoteca per la prima infanzia al Parco Verde di Caivano

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) La Regione Campania è al penultimo posto in Italia come spesa pro capite da parte dei comuni ed è la regione che garantisce la minor disponibilità di posti per asili nido e servizi per la. Una delle sfide principali del progetto “Oceani in Costruzione”, partito nel 2022 e