Napoli-Palermo confermato il turn over totale | Gilmour con Lobotka debutta Rafa Marin

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il match di Coppa Italia trasi giocherà questa sera alle ore 21 allo stadio Maradona. La partita sarà visibile su Italia 1. C’è la Lazio agli ottavi di finale ad attendere la vincente tra le due squadre, che avevano battuto rispettivamente Modena e Parma nelo precedente. Nonostante il dislivello tra i due club, uno gioca in Serie A, l’altro in B, entrambi sono vogliosi di continuare la propria corsa nel torneo. Le formazioni ufficiali diDi seguito, le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi,, Juan Jesus, Spinazzola;; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone.(4-3-3): Sirigu; Buttaro, Peda, Baniya, Ceccaroni; Ranocchia, Saric, Vasic; Le Douaron, Brunori, Lund. Gli azzurri hannosu X che Folorunsho non sarà convocato a causa di una sindrome influenzale.