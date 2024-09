Napoli-Palermo 5-0 | doppietta per Ngonge nei primi minuti poi Juan Jesus Neres! Primo gol anche per McTominay Palermo in 10 e qualificazione in ghiaccio – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 settembre 2024)con unaneidecide la gara: 2-0 per la squadra di Conte Inizia subito in quarta ildi Antonio Conte in Coppa Italia: contro ilai partenopei bastano 10per chiudere di fatto il discorso. Grande protagonista, autore dellache per ora decide il