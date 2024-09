Moto2 Ai Ogura vuole ufficializzare la fuga in Indonesia gli italiani cercano il successo di tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Entriamo nel vivo della tripletta che, dopo Misano-2, prima ci porterà sul tracciato di Mandalika, quindi si andrà a concludere con il Gran Premio del Giappone della prossima settimana, senza soluzioni di continuità . La classe mediana si prepara per un altro weekend di estrema importanza per capire in maniera più chiara come potrebbe delinearsi la classifica generale. A sei appuntamenti dalla conclusione al comando troviamo sempre Aicon 188 punti e 22 lunghezze di margine su un Sergio Garcia sempre più in difficoltà . Terza posizione per Joe Roberts distante 45 punti dalla vetta, quarto Alonso Lopez a -48, quinto Fermin Aldeguer a -55, quindi è sesto Aron Canet a -57. Finalmente, dopo tanto anonimato, anche glisono tornati protagonisti.