Modena-Sampdoria si gioca di domenica attenzione alla viabilità

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) In occasione della partita di calcio, in programma29 settembre alle 15 allo Stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazionicircolazione esosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito