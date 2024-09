Milan-Lecce venerdì 27 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ile Fonseca sono sopravvissuti al derby e anzi il 2-1 contro l’Inter, prima vittoria dopo sei stracittadine consecutive perse grazie al gol di Gabbia che ha modificato gli equilibri, ha non solo rilanciato i rossoneri in classifica con la seconda vittoria consecutiva in campionato ma anche reso più salda una panchina intorno alla InfoBetting: Scommesse Sportive e