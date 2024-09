Milan Fonseca col dubbio Morata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'attaccante non al meglio, a rischio domani col Lecce in campionato Dopo la vittoria ottenuta nel derby contro l'Inter, ilsi appresta ad ospitare il Lecce nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero Pauloha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita, ve ne riportiamo uno