Michael Douglas compie 80 anni Dopo oltre 25 anni sono a corto di idee regalo! Questa è la seconda opzione le palline da golf sono la prima ha scritto l' attrice

(Di giovedì 26 settembre 2024) Buon compleanno,e Catherine Zeta-Jones! Il 25 settembre, la coppia di Hollywood, una delle più belle dello star system, soffia insieme sulle candeline: 80 per lui, 55 per lei. E ilpiù bello (e originale) per l’attore è arrivato propria dalla famosa moglie. Che, sui social, si è mostrata senza veli sorprendendo fan e follower.