Mercatino da Forte dei Marmi a Casalecchio di Reno

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 5 ottobre, gli Originali al 200% dadeitornano nel bolognese, alla Croce di, per un sabato di grande shopping e allegria. Inizio d’autunno in uno dei “posti del cuore” per Ildadeiche, sabato 5 ottobre, torna adi, precisamente