Meloni | A breve in Cdm un ddl sulle attività subacquee

(Di giovedì 26 settembre 2024) PALERMO – L’economia del mare “è un’occasione dal punto di vista geopolitico perché, se è vero che il Mediterraneo è tornato al centro del mondo e noi siamo al centro del Mediterraneo, allora l’Italia ha una possibilità straordinaria cioè quella di tornare a essere assolutamente centrale e protagonista nelle dinamiche globali. Anche esplorando la corsa al mondo sottomarino, un dominio nuovo nel quale l’Italia intende giocare un ruolo di primo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio inviato alla seconda edizione del Forum “Risorsa Mare” 2024, in corso a Palermo. “Abbiamo già istituito il Polo nazionale della dimensione subacquea – ha ricordato – e sta per approdare in Consiglio dei ministri un disegno di legge per regolare e disciplinare questa materia”.