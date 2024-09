Meghan? Un diavolo psicotico | lo sfogo degli ex dipendenti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Al Daily Beast le dichiarazioni che fanno da contraltare agli impiegati che invece, su Us Weekly, hanno definito la moglie del principe Harry il miglior capo di sempreMarkle è un "" che, come capo, ha "momenti psicotici". Lo hanno detto al Daily Beast exche hanno lavorato per la duchessa di Sussex