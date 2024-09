Medioriente Guterres Onu | In Libano sta scoppiando l’inferno

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Guerra in. Crescono le avvisaglie di una possibile invasione israeliana del sud del Paese confinante. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ha dichiarato in una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza che “si sta scatenando in” e che il Paese è “sull’orlo del baratro”. La proposta della Francia: “21 giorni di tregua”. Intanto Benyamin Netanyahu ha dato il via libera ai colloqui con gli Usa su un cessate il fuoco temporaneo inaggiungendo che “colpiremo Hezbollah con tutte le nostre forze”. Mentre Joe Biden ammette che “una guerra totale inresta possibile”. Intanto, si contano oltre 50 morti e 223 feriti nell’ultimo raid di Israele inL’esercito israeliano ha inoltre annunciato la mobilitazione di due brigate di riservisti per essere dispiegate nel nord.