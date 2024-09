Massese Missione compiuta in Coppa Italia Il bomber Buffa affonda il Real Forte Querceta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024): Mariani 7, Mapelli 6,5 (51’ Banti 6), Andrei 7, Lazzini 6, Nicolini 6, Romiti 6, Nannipieri 6 (74’ Favret n.g.), Anich 6,5,8 (81’ Goh n.g.), Vignali 6,5 (67’ Lorenzini 6,5), Pasquini 6 (64’ Brizzi 6). A disp. Cozzolino, Rouiched, Bossini, Quilici. All. Pisciotta 7.: Pastine 6,5, Solimano 5,5, Lucarelli 5,5 (81’ Tognarelli), Bucchioni 6, Vittorini 6, Giubbolini 6 (55’ Mangiarotti 5,5), Meucci 6,5, Stringara 6, Panicucci 5 (46’ Micchi 5), Jendoubi 5,5 (55’ Vignali 5,5), Baracchini 5. A disp. Luci, Galli,ni, Simonini, Verona. All. Cipolli 5,5. Arbitro: Giannini di Pontedera 6,5. Marcatori: 46’(M). Note: spettatori 160; angoli 2-7; espulso al 93’ Romiti per doppia ammonizione; ammonito Stringara; recupero 1’ e 4.