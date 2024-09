Maran | Male il primo tempo nella ripresa approccio giusto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le parole di Rolando, tecnico del Brescia, dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Monza Rolandoha parlato dopo la sconfitta del Brescia in Coppa Italia contro il Monza. Di seguito le sue parole. «Nelnon siamo stati capaci di tenere botta, abbiamo sbagliato i tempi, siamo andati in