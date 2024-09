Maddie McCann ombre sulle rivelazioni del compagno di cella di Bruckner | “Mai parlato di bimbe”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un detective della polizia tedesca, che ha indagato sul caso della bimba inglese scomparsa in Portogallo, ha dichiarato che ildidifu già ascoltato ma diede una versione diversa da quella fornita ora in Tribunale. "Parlò di stupri di donne ne passaporto falso chevoleva avere per tornare in Portogallo ma non ha maidi una bimba rapita".