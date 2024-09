Mace all' Unipol Forum con An out of body experience

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di giovedì 26 settembre 2024)- AN OUT OF18 OTTOBRE 2024DI MILANOAFFIANCATO DA OSPITI, MUSICISTI E VISUAL ARTIST TRASPORTERÀ IL PUBBLICO IN UN VIAGGIO MULTISENSORIALE, uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, il 18 ottobre 2024 terrà il