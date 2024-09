Luna Rossa-Ineos gli equipaggi per le prime due regate Solito doppio cambio nella barca italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)affronteràBritanniafinale della Louis Vuitton Cup, con il chiaro obiettivo di conquistare il trofeo e guadagnarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato ed equilibrato, tra dueche sembrano essere molto vicini tra loro e pronti a dare vita a un testa a testa rovente nelle acque di Barcellona. La serie al meglio delle tredici(passa il turno chi ne vince sette) si aprirà oggi pomeriggio (giovedì 26 settembre, ore 14.00) con due gare di fondamentale importanza e che potrebbero già dire molto sul futuro del testa a testa. I due skipper Max Sirena e Ben Ainslie hanno comunicato le formazioni per le due prove in programma in terra catalana, con nessuna variazione tra gliche hanno gareggiato tra fase a gironi e semifinali.