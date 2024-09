Luna Rossa contro Ineos da oggi finale Louis Vuitton Cup in diretta tv

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) –dainnellaCupBritannia. Nel mare di Barcellona, inizia il duello – intv e streaming – per approdare all'America's Cup 2024 e sfidare New Zealand, detentore del trofeo.ha eliminato in semiAmerican Magic, mentreBritannia ha superato Alinghi. "Abbiamo L'articolo, daCup intv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.