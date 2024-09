Luciano Spalletti | Ai miei calciatori voglio bene e loro devono saperlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Visita al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per il commissario tecnico, invitato dal Presidente di Fanep.è arrivato intorno alle 10 e ha incontrato la direttrice dell’unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza Simona Chiodo e un gruppo di famiglie. “Idebbono sentire che, per me è fondamentale – le parole del ct -. Io sono colui il quale ha fatto brutta figura agli Europei ma ha avviato una operazione di riscatto tramite la vittoria in Nations League con la Francia a Parigi. E da questi contatti e confronti, come oggi, ricavo un grande patrimonio”. Successivamenteè stato al primo piano dell’unità operativa di neuropsichiatria infantile, dove ha potuto fare visita a malati, volontari Fanep, medici e operatori sanitari.