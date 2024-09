Louis Vuitton Cup Luna Rossa vince la prima regata contro Ineos

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Buona laper. Nella finale dellaCup che decreterà l’imbarcazione sfidante per il defender dell’America’s Cup, Team New Zeland, il team Prada-Pirelli, grazie ad una ottima partenza ed ad una lucida gestione di gara, ha superatoBritannia con un vantaggio di 46?. In programma più tardi (alle 15.49) la seconda