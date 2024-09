Lorenzo Finn ridà speranza al ciclismo italiano | Sono da corse a tappe vado forte in salita Ora gli under 23

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)Markha vinto la prova in linea juniores dei Mondiali 2024 di, trionfando sotto la pioggia di Zurigo in maniera perentoria: ha attaccato in solitaria quando mancavano 60 km, è stato ripreso da tre avversari e poi ha piazzato la rasoiata risolutrice a 25 km dal traguardo, trionfando con oltre due minuti di vantaggio. L’Italia si coccola una grandissima promessa del panorama internazionale: il classe 2006 ligure ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista in un prossimo futuro ai massimi piani, nel frattempo si è meritato la maglia iridata di categoria che al Bel Paese mancava addirittura da diciassette anni con Diego Ulissi.