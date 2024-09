L' Onu si è rotta | il tempio del multilateralismo non funziona ma non sa come riformarsi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Seattle, dalla nostra inviata. A New York, in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu, si è tenuta martedì sera anche una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza sull’ Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti