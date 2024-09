LOL | Chi ride è fuori | ecco i nuovi conduttori e tutti i protagonisti della prossima stagione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) LOL: Chi: Prime Video svela ie inuova: nella control room arrivano Alessandro Siani e Angelo Pintus, tra i concorrenti Enrico Brignano, Raul Cremona e Geppi Cucciari Prime Video ha svelato oggi i nomi deiquintadi LOL: Chi, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a farre i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Si unirà al cast anche quest’anno un aspirante comico, vincitoresecondadello show Original LOL Talent Show: Chi fare è dentro.