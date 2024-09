LOL 5 il cast della nuova edizione del game show di Prime | Enrico Brignano e Geppi Cucciari sugli scudi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 26 settembre 2024,Video ha pubblicato teaser edi LOL – Chi ride è fuori 5, quinta(italiana) delumoristico in cui alcuni comici famosi, chiusi in uno studio per sei ore consecutive, faranno di tutto per far ridere i colleghi, eliminandoli così dalla competizione. Vince chi, per ultimo, sopravvive allo stillicidio di risate.