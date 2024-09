LIVE – Monza-Brescia 3-0 sedicesimi Coppa Italia 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladi, match valido per idi finale della. Allo U-Power Stadium derby lombardo molto acceso tra i brianzoli che si trovano in A ancora a secco di vittorie e la Leonessa a caccia di un upset importante per ritrovarsi agli ottavi dellanazionale, dove chi vince affronta il Bologna. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di giovedì 26 settembre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Martins, Valoti, Pessina, Kyriakopoulos; Forson, Caprari; Maric. In panchina: Turati, Mazza, Izzo, Djuric, Pedro Pereira, Maldini, Marì, Bondo, Bianco, Postiglione, Scaramelli, Berretta. Allenatore: Nesta.