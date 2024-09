LIVE – Milan Futuro-Spal 2-1 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladi, match valido per la sesta giornata del girone B di. Stadio Chinetti sede di questo nuovo tentativo della squadra allenata da Bonera per provare a vincere la prima partita del loro campionato: gli emiliani, invece, sono riusciti a ottenere sette punti sul campo fin qui, ma con la penalità hanno ora quattro punti e devono dunque vincere per risalire la china. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di giovedì 26 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta.