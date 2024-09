LIVE – Finale Youth America’s Cup 2024 Luna Rossa-American Magic DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alle 12:00 di oggi, giovedì 26 settembre,sfiderànelladellaCup, la competizione riservata agli equipaggi Under 25 e agli AC40. Sarà gara secca col formato del match race. Niente più regate di flotta, come avvenuto nei precedenti impegni.nel penultimo atto ha concluso tre regate in seconda posizione e una al primo posto, guadagnando l’accesso alla finalissima con undici punti di vantaggio su. Occhi puntati su Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini (timonieri), Federico Colaninno e Rocco Falcone (trimmer). Gradoni a 15 anni ha vinto il premio di velista dell’anno, Ugolini è stato due volte vicecampione del mondo nel Nacra 17. L’esperienza non manca, nonostante la giovane età. Nel curriculum può finire un premio prestigioso. Sportface.