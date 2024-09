LIVE – Entella-Pescara 0-1 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladi, match valido per la sesta giornata del girone B di. Stadio Comunale di Chiavari pronto a ospitare un incontro molto interessante in cui i liguri e gli abruzzesi si sfidano arrivandoci a pari punti, 11 già in saccoccia e l’imbattibilità dopo cinque giornate. Chi riuscirà ad avere la meglio per fare un ulteriore balzo in classifica? Si parte alle ore 21 di giovedì 26 settembre. DOVE VEDERE LA PARTITA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (57? Valzania) FINISCE QUI LA PARTITA 93? –vicino al raddoppio a pochi secondi dal termine. 89? – Quattro minuti di recupero. 80? – Prosegue la girandola di cambi da una parte e dall’altra.