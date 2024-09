LIVE Berrettini-Fils ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | serve una prova di sostanza per i quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 500 ditra Matteoed il francese Arthur. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà aidi finale uno tra l’argentino Mariano Navone e l’americano Ben Shelton., ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in due netti parziali l’olandese Van de Zandschulp. Brillante protagonista del girone A di Coppa Davis nel quale ha trinato al successo l’Italia di capitan Volandri, il finalista di Wimbledon 2021 sta con tenacia tornando ad assaporare il tennis che conta. Vincitore in stagione dei tornei ATP 250 su terra rossa di Marrakech e Gstaad, Matteo mira ad un successo anche sul veloce.