L’interrogazione parlamentare sulle relazioni fra Italia e Siria dopo l’articolo del Foglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà chiamato a spiegare nell’Aula dei deputati i dettagli della nuova strategia della normalizzazione dellefra l’e il regime di Bashar el Assad inl’inchiesta pubblicata dallo scorso 20 settembre, in cui si raccontava della decisione del nostro paese di lasciare il Core Group dell’Onu sulla, la deputata del Pd Lia Quartapelle ha presentato un’interrogazione. Il capo della Farnesina dovrà spiegare come il nostro paese intenda monitorare gli abusi dei diritti umani indecidendo di abbandonare la commissione competente a Ginevra. Tajani dovrà fornire dettagli anche sulla decisione di nominare Stefano Ravagnan come ambasciatoreno a Damasco. Va ricordato che l’è l’unico paese dell’Ue e del G7 ad avere preso una simile iniziativa.