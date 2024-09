Libano Guterres | Si scatena l' inferno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 7.20 Il segretario generale delle Nazioni Unite,, ha messo in guardia i Paesi dell'Onu su quanto sta avvenendo in. "Il Paese è sull'orlo del baratro", ha avvertito.ha invitato Israele e Hezbollah a "fermare le uccisioni e la distruzione". In una riunione del Consiglio di Sicurezza, ha denunciato che "ilsta vivendo il suo periodo più sanguinoso e si stando l'".