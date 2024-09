L’ex presidente della Camera Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)è stataa 4di reclusione per. È la decisioneIV sezione penale del Tribunale di Milano nel processo a carico anche di altri tre imputati su una serie di operazioni commerciali nel 2016 del valore di circa 10 milioni di euro, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l’accusa, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. I giudici hanno accolto la richiestaprocura. La sentenza è stata emessa dal collegio di giudici Scalise-Cecchelli-Castellabate.terza carica dello Stato era presente in aula alla lettura del dispositivo. È stata disposta nei confronti dianche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro.