L’evoluzione del fandom nell’era digitale | da consumatori a creator ed il ruolo di un magazine come MondoUomo it

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nell’attuale panorama, il concetto dista subendo una trasformazione radicale. YouTube, attraverso Think With Google, ha recentemente pubblicato un report di grande interesse intitolato YouTube Culture & Trend Report, focalizzato suldel. Il documento esplora in particolare le opportunità che questa trasformazione offre ai brand e ai professionisti del marketing, fornendo

del: daed ildi un.it..it.