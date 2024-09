Lettera vettura elettronica per le spedizioni merci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Diventano oggi completamente operative anche in Italia le lettere dielettroniche (e-CMR) che accompagnano leinternazionali su strada. Per Unioncamere e Uniontrasporti (in foto il presidente Ivo Blandina) "un significativo passo in avanti verso una sempre maggiore digitalizzazione del trasporto su gomma".