Le tartarughe marine scelgono le spiagge italiane | quanti sono i nidi nel Lazio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 2024 segna un nuovo record per leficazioni della tartaruga marina Caretta caretta in Italia.infatti registrati 601sulle nostre coste, il dato più alto mai raggiunto. Un risultato straordinario, frutto del lavoro costante di monitoraggio e protezione deisvolto da centinaia di volontarie e volontari, grazie anche al progetto Life Turtlenest, cofinanziato dal programma europeo LIFE, che mira a proteggere i siti di ovodeposizione della tartaruga marina sulle coste mediterranee di Italia, Spagna e Francia. L’elaborazione di Legambiente sui dati di Tartapedia.it, che accoglie le segnani di associazioni e istituti di ricerca, fa emergere subito che in Italia il numero delle ovodeposizioni rispetto al 2023 è aumentato di oltre il 30%: l’anno scorso il conteggio di fine stagione era 452.